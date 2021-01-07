ماذا قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية عن تحورات فيروس كورونا؟

مع اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.. هل سنحتاج إلى تطعيمات سنوية ضد الفيروس؟

كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: سيكون هناك نقص في لقاحات كورونا خلال الـ6 أشهر المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن العالم - وخاصة دولًا مثل الولايات المتحدة - يلعب "لعبة خطيرة للغاية" مع فيروس كورونا الجديد، مما يمنحه المزيد من الفرص للتحور مع انتشار الفيروس.

وأوضحت ماريا فان كيروف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية، لـCNN: "نلعب لعبة خطيرة للغاية مع هذا الفيروس في الوقت الحالي"، مضيفةً "ما يقلقنا هو أنه كلما طال انتشار الفيروس زادت فرص تحوره".

وأشارت فان كيروف إلى أن العديد من التحورات لن يكون لها تأثير كبير على الفيروس، ولكن إذا غيّر الفيروس جيناته بالطريقة الصحيحة، فقد لا تتمكن الفحوصات من اكتشافه بسهولة، وقد لا تعمل اللقاحات ضده أيضاً.

ولفتت فان كيروف إلى أن بعض الدول، مثل أستراليا ونيوزيلندا، قامت بعمل أفضل فيما يتعلق بالسيطرة على الفيروس.

وأضافت فان كيروف: "الأمر متروك لنا تماماً لتكون لدينا القدرة على السيطرة على الفيروس"، مشيرةً إلى أنه يمكن السيطرة على الفيروس، بما في ذلك هذه التحورات.