دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير للإحصائيين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا هو ثالث سبب رئيسي للوفيات في الولايات المتحدة، خلال عام 2020.

وتملك الوكالة بيانات مبكرة فقط عن المسببات الرئيسية للوفيات في العام الماضي، ولا يزال الباحثون يقومون بجمع هذه الأرقام. لكن البيانات المؤقتة تشير إلى أن "كوفيد-19" ربما تسبب بعدد وفيات كافٍ في عام 2020 ليحتل المرتبة الثالثة، وذلك بحسب ما قاله إحصائيون في مراكز السيطرة على الأمراض لـCNN، عبر البريد الإلكتروني.

وقال إحصائيون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لا يزال لدينا بيانات مؤقتة فقط حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المفترض أن نحصل على المزيد من البيانات قريباً جداً".

وأضاف الإحصائيون: "حتى هذه النقطة، نقدر أن هناك ما بين 316,252 و431,792 حالة وفاة زائدة في عام 2020. تظهر بيانات شهادة الوفاة المؤقتة الخاصة بنا أكثر من 301,000 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، والتي من المحتمل أن تضعها في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية للوفاة".

وأوضحوا أن "هناك مسافة كافية" بين أعداد الوفيات الناجمة عن السرطان، وهو السبب الرئيسي الثاني في عام 2019، وتلك الناجمة عن الحوادث أو الإصابات غير المقصودة، وهي رابع سبب رئيسي في عام 2019. وبالتالي، يمكن القول إن "كوفيد-19" كان السبب الرئيسي الثالث لعام 2020.

وفي عام 2019، أي قبل ظهور فيروس كورونا، كانت الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة هي:

أمراض القلب (659,041) السرطان (599,601) إصابات غير مقصودة (173,040) أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة (156,979) السكتة الدماغية (150,005) مرض الزهايمر (121,499) مرض السكري (87,647) التهاب الكلية (51,565) الإنفلونزا والالتهاب الرئوي (49,783) الانتحار (47,511)

وحتى صباح الثلاثاء، توفي أكثر من 353,000 شخص بسبب "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حتى الآن، وفقاً لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".