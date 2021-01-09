دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، السبت، إن المملكة ستبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من يوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

يأتي هذا فيما أعلن مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، وصول اللقاح الصيني - الإماراتي (سينوفارم) إلى الأردن منتصف ليل السبت.

وقال الهياجنة، لقناة "المملكة" الرسمية إنه "ليس من حق المواطنين اختيار نوع اللقاح الذي سيتلقونه"، فيما أشار إلى أن نحو 200 ألف شخص قدموا طلبات في منصة التسجيل المسبق للحصول على اللقاح.

وأشار الهياجنة إلى أن 200 ألف جرعة ستصل الأردن خلال الربع الأول من 2021.

في سياق متصل، أعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، نزار مهيدات، السبت، منح الموافقة الطارئة لاستخدام سينوفارم، ليصبح ثاني لقاح يجيز الأردن استخدامه بعد لقاح فايزر - بيونتيك.

وكانت شركة سينوفارم الصينية قدرت، في ديسمبر كانون الأول الماضي، أن نسبة فعالية لقاحها بنحو 79%.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الأولى من لقاح فايزر - بيونتيك الاثنين المقبل، وفق هياجنة.

وحتى يوم السبت، بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المُسجلة في الأردن (305,959) حالة، والوفيات 4009.