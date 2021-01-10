نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوز عدد الحالات المعروفة لفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم 90 مليون حالة، في الساعة 2:45 من مساء الأحد (بالتوقيت الشرقي)، وفقًا للبيانات التي يحتفظ بها مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

تقارير جونز هوبكنز تقول إن العدد الحالي للحالات المعروفة حول العالم الآن على الأقل 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة. في حين مات ما لا يقل عن 1,931,382 على مستوى العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم، فهناك ما لا يقل عن 22 مليونا و255 ألفا و827 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوفي ما لا يقل عن 373 ألفا و463 حالة.

وتأتي الهند والبرازيل وروسيا بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد من حالات الإصابة المسجلة لفيروس كورونا في العالم.

ومن حيث الوفيات، تمتلك الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أعلى معدلات الوفيات جراء الوباء.