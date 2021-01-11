اليابان تعثر على طفرات فيروس كورونا لدى مسافرين من البرازيل

ما الذي تغير بشأن ما نعرفه عن كيفية انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة اليابانية إن مسافرين من البرازيل حملوا طفرات مشابهة لمتغيرات "كوفيد-19" التي شوهدت في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن الركاب الذين سافروا من البرازيل، وخضعوا للحجر الصحي، وثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" في أوائل يناير/كانون الأول، تبين لاحقاً أنهم حملوا بعض الطفرات التي تبدو مشابهة لمتغيرات الفيروس التي شوهدت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان الأحد إن الركاب الأربعة كانوا في منطقة أمازوناس البرازيلية، وهبطوا في مطار "هانيدا" في طوكيو في 2 يناير/كانون الثاني.

وكانت السلطات الصحية قلقة بشأن المتغيرات الجديدة للفيروس، مثل تلك التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، لأنها تبدو وكأنها تنتقل سهولة أكبر.

ولا يوجد دليل على أن المتغيرات الجديدة للفيروس، مثل التي التي شوهدت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا، أكثر خطورة أو يمكنها تجنب آثار اللقاحات.

ولم تتمكن وزارة الصحة اليابانية بعد من تحديد ما إذا كان المتغير الذي عُثر عليه لدى الركاب من البرازيل أكثر قابلية للانتقال.