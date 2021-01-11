بعد منعهم سابقا.. فريق منظمة الصحة العالمية لدراسة أصول كورونا سيصل إلى الصين في 14 يناير

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعد منعهم سابقا.. فريق منظمة الصحة العالمية لدراسة أصول كورونا سيصل للصين في 14 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC) أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا سيصل إلى الصين بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن "فريق خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور الصين في 14 يناير لإجراء بحث علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب الفيروس". 

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إن الصين منعت وصول فريق يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا.

قد يهمك أيضاً

الصين تمنع دخول فريق منظمة الصحة العالمية لدراسة أصول فيروس كورونا

وكان مسؤولو منظمة الصحة العالمية وسط مفاوضات منذ فترة طويلة مع بكين للسماح لفريق من العلماء العالميين بالوصول إلى المواقع الرئيسية للتحقيق في أصل الفيروس، والذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان في ديسمبر/كانون الأول في عام 2019، وانتقاله المحتمل من نوع مضيف غير محدد إلى البشر. 

وفي مايو/أيار، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق في الاستجابة العالمية للجائحة بعد أن وقعت أكثر من 100 دولة على قرار يدعو إلى تحقيق مستقل. 

وتواصلت CNN مع منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على تعليق.

قد يهمك أيضاً

حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 90 مليونا حول العالم

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.