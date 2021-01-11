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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC) أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا سيصل إلى الصين بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن "فريق خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور الصين في 14 يناير لإجراء بحث علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب الفيروس".

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إن الصين منعت وصول فريق يحقق في أصول جائحة فيروس كورونا.

وكان مسؤولو منظمة الصحة العالمية وسط مفاوضات منذ فترة طويلة مع بكين للسماح لفريق من العلماء العالميين بالوصول إلى المواقع الرئيسية للتحقيق في أصل الفيروس، والذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان في ديسمبر/كانون الأول في عام 2019، وانتقاله المحتمل من نوع مضيف غير محدد إلى البشر.

وفي مايو/أيار، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق في الاستجابة العالمية للجائحة بعد أن وقعت أكثر من 100 دولة على قرار يدعو إلى تحقيق مستقل.

وتواصلت CNN مع منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على تعليق.