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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم، يوم الاثنين، إن انتشار فيروس كورونا في قد ازداد سوءاً في الولاية، بعد إصابة اثنين على الأقل من الغوريلا في حديقة حيوانات "سان دييغو" بـ"كوفيد-19".

وتظهر على ثلاثة حيوانات حالياً أعراض الفيروس، ويُعتقد أنها أصيبت بسبب أحد الموظفين الذين لم تظهر عليه أي أعراض، وفقاً لبيان صحفي.

وقالت حديقة الحيوانات إن هذه أول إصابة بفيروس كورونا تظهر في فصيلة القردة العليا، رغم أن الأبحاث السابقة قد أظهرت أن بعض الرئيسيات غير البشرية معرضة للإصابة.

ويقول مسؤولو حديقة الحيوانات إن الغوريلا تعيش مع عائلتها، لذلك من المفترض أن جميع أفرادها قد تعرضوا لخطر العدوى.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت اثنتان من حيوانات الغوريلا في حديقة الحيوانات بالسعال.

وأظهر اختبار أولي داخل المجموعة بوجود الفيروس يوم الجمعة، وأكد المختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية النتائج الإيجابية يوم الاثنين.

وقالت حديقة الحيوانات إنه من غير المعروف ما إذا كانت الغوريلا سيكون لها أي أرعاض خطيرة، لكن يتم مراقبتها عن كثب.

وأوضحت ليزا بيترسون، وهي المديرة التنفيذية في حديقة حيوان "سان دييغو للسفاري": "بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن الغوريلا بخير.. لا تزال مجموعة الغوريلا في الحجر الصحي، تأكل وتشرب معاً.. نتمنى لها الشفاء التام".

وأُغلقت حديقة حيوانات "سان دييغو" أمام الزوار منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وأصبحت كاليفورنيا بؤرة لـ"كوفيد-19"، مع وجود 4,971 مريضاً في وحدة العناية المركزة، يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس في جميع أنحاء البلاد 22 مليوناً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، وتوفي أكثر من 375 ألف شخص.