دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حث رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، على التطعيم مشيرا إلى أنه السبيل لحماية الصحة والاقتصاد والمكتسبات ولتسريع تعافي البلاد من آثار فيروس كورونا.

وقال محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم"، حسب قوله.

وأضاف حاكم دبي قائلا: "جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله".

قطعت الامارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا ..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل باذن الله

من جانبها، أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وازرة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هند مانع سعيد العتيبة، عن توصل الإمارات لاتفاق يتيح لها تصنيع لقاح "سينوفارم" والاحتفاظ بملايين الجرعات الجاهزة منه وتوفيهرا للسكان، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.