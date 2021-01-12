أيرلندا سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العالم الأسبوع الماضي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت أيرلندا أعلى معدل إصابة بـ"كوفيد-19" في العالم الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاءات من "Our World in Data"، وهي نشرة علمية على الإنترنت، مقرها جامعة "أكسفورد".

وأظهرت الإحصاءات أنه في الأيام السبعة التي سبقت 10 يناير/كانون الثاني ، أبلغت أيرلندا عن 1،322.92 حالة "كوفيد-19" لكل مليون شخص، ما يجعل معدل الإصابة فيها أعلى من أي دولة أخرى خلال الفترة ذاتها.

وتواجه أيرلندا تفشياً يزداد سوءاً لفيروس "كوفيد-19".

ويوم الجمعة الماضي، أبلغت أيرلندا عن أعلى زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بـ8،248 حالة إصابة جديدة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد.

وشددت الدولة إجراءات الإغلاق منذ الأسبوع الماضي، بما في ذلك إغلاق مواقع البناء غير الأساسية، والمدارس، وخدمات رعاية الأطفال.

وأبلغت أيرلندا عن إجمالي 152،539 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، و2،352 حالة وفاة، وفقاً لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".