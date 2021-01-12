نشر الثلاثاء ، 12 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت إصابات فيروس كورونا في 218 دولة، أكثر من 91 مليون إصابة و 1.9 مليون حالة وفاة.

وإليكم مختصر عن عمليات توزيع لقاحات فيروس كورونا في بعض بلدان الشرق الأوسط.

لبنان

فرض لبنان إغلاقاً صارماً لـ24 ساعة لمدة 11 يوماً اعتباراً من الخميس وحتى 25 يناير/كانون الثاني، مع تجاوز معدلات إشغال وحدة العناية المركزة في المستشفيات 90%.

الأردن

وتلقى الأردن الدفعة الأولى من لقاح "فايزر-بيو إن تك" الإثنين بعد يومين من استلام الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن وزير الصحة، نذير عبيدات.

وقال عبيدات إن عمليات التطعيم باللقاحين ستبدأ الأربعاء مع الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

مصر

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن مصر ستتلقى جرعاتها الأولى من لقاح "أسترازينيكا"في غضون ثلاثة أسابيع، وتتوقع الحكومة إصدار موافقة طارئة خلال هذا الأسبوع.

وذكرت زايد أن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "GAVI" سيوفر لمصر 20% من احتياجات التطعيم لسكانها الذين يبلغ عددهم 100 مليون نسمة.

الإمارات العربية المتحدة

قامت دولة الإمارات بتطعيم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لبيانات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتُعد دولة الإمارات ثاني أعلى دولة في معدلات التطعيم على مستوى العالم بعد إسرائيل.

الجزائر

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة، جمال فورار، إن الجزائر ستتلقى أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الصنع في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وفي بيان الأحد، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الجزائر سجلت لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام الطارئ، ما يجعلها أول دولة أفريقية تقوم بذلك.

إيران

وفي مؤتمر صحفي الإثنين، قال رئيس المجلس الطبي الإيراني، محمد رضا ظفر غاندي، إن إيران تخطط لاستيراد مليوني جرعة تقريباً من اللقاحات من الهند، وروسيا، والصين بحلول نهاية الربع الأول من العام.

وقال ظفر غاندي إن اللقاح الإيراني الصنع "أكثر أماناً من العديد من النسخ الأجنبية"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ولكن، بما أن إنتاج اللقاح الإيراني سيستغرق وقتاً، تعتزم إيران استيراد مليوني جرعة من اللقاحات بحلول نهاية مارس/آذار، بحسب "إرنا".