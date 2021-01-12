"مودرنا" تتوقع أن لقاحها سيقي من كورونا لعام واحد على الأقل

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
"مودرنا" تتوقع أن لقاحها سيقي من كورونا لعام واحد على الأقل 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتقد شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" أن لقاحها قد يحمي الأشخاص من "كوفيد-19" لمدة عام على الأقل.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "مودرنا"، تال زاكس، في مؤتمر "JP Morgan" السنوي للرعاية الصحية في دورته التاسعة والثلاثين الاثنين: "نتوقع أن يدوم التطعيم لمدة عام على الأقل". 

ويُعد لقاح فيروس كورونا من شركة "مودرنا" أحد اللقاحين الذي تم إصدار ترخيصاً طارئاً لاستخدامهما من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 

قد يهمك أيضاً

لجنة إدارة الغذاء والدواء توصي بمنح التفويض الطارئ للقاح مودرنا المضاد لكورونا

وتمتلك شركة  "فايزر" وشريكتها "بيو إن تك" إذن الاستخدام الطارئ "EUA" أيضاً.

وقال زاكس إنه سيتعين على الشركة اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانت إضافة جرعة ثالثة، أي معزز، قد تمدد الحماية. 

وحالياً، يُعطى اللقاح كجرعتين يفصل بينهما شهر تقريباً. 

وأضاف زاكس: "سيتعين علينا إعطاء معززات للناس لمعرفة مدى نجاحها"، وأضاف: "نعتقد أن هناك فرصة للتعزيز، وخاصةً أولئك المعرضين لمخاطر عالية، في حالة الحاجة إليها".

قد يهمك أيضاً

العامل الصحي الذي عانى من حساسية تجاه لقاح "مودرنا" لكورونا ببوسطن عانى منها سابقا

 

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.