"مودرنا" تتوقع أن لقاحها سيقي من كورونا لعام واحد على الأقل 

نشر الثلاثاء ، 12 يناير / كانون الثاني 2021

ما دور لقاح "مودرنا” في تغيير الجدول الزمني لانتهاء جائحة كورونا؟

مودرنا: لقاح كورونا فعال بنسبة 100% ضد الأمراض الشديدة التي يسببها الفيروس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتقد شركة التكنولوجيا الحيوية "مودرنا" أن لقاحها قد يحمي الأشخاص من "كوفيد-19" لمدة عام على الأقل.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "مودرنا"، تال زاكس، في مؤتمر "JP Morgan" السنوي للرعاية الصحية في دورته التاسعة والثلاثين الاثنين: "نتوقع أن يدوم التطعيم لمدة عام على الأقل".

ويُعد لقاح فيروس كورونا من شركة "مودرنا" أحد اللقاحين الذي تم إصدار ترخيصاً طارئاً لاستخدامهما من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتمتلك شركة "فايزر" وشريكتها "بيو إن تك" إذن الاستخدام الطارئ "EUA" أيضاً.

وقال زاكس إنه سيتعين على الشركة اختبار الأشخاص لمعرفة ما إذا كانت إضافة جرعة ثالثة، أي معزز، قد تمدد الحماية.

وحالياً، يُعطى اللقاح كجرعتين يفصل بينهما شهر تقريباً.

وأضاف زاكس: "سيتعين علينا إعطاء معززات للناس لمعرفة مدى نجاحها"، وأضاف: "نعتقد أن هناك فرصة للتعزيز، وخاصةً أولئك المعرضين لمخاطر عالية، في حالة الحاجة إليها".