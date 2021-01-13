دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 1.1مليون حالة في دول الخليج.

وقد بلغ مجموع عدد الإصابات في السعودية 364 ألف حالة بينما بلغ عدد الوفيات6.3 ألف حالة وفاة، لتصبح الأولى ضمن قائمة دول الخليج.

ووفقاً لعدد الإصابات جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ236 ألف حالة، ثم الكويت بـ155ألف حالة، وبعدها قطر بـ146 ألف حالة، ثم عُمان بـ130 ألف. أما البحرين، فوصل عدد الحالات فيها إلى 96ألف إصابة.

وإليكم عدد حالات الإصابة والوفاة لكل دولة وترتيبها في الإنفوغراف أعلاه: