لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن حكومته "قلقة بشأن البديل البرازيلي الجديد" لفيروس كورونا، وإنها "تتخذ خطوات" لحماية البلاد، فيما كان هناك رقم قياسي جديد للوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية: "نحن قلقون بشأن البديل البرازيلي الجديد، ولهذا السبب لدينا بالفعل إجراءات صارمة، كما تعلمون، لحماية هذا البلد من الإصابات الجديدة القادمة من الخارج".

وأضاف جونسون: "نتخذ خطوات للقيام بذلك فيما يتعلق بالصيغة البرازيلية. أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه لا يزال لدينا الكثير من الأسئلة حول هذا البديل ولا نعرف على سبيل المثال أكثر من ذلك، ثم نعرف ما إذا كان البديل الجنوب أفريقي مقاومًا للقاحات".

ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية رقمًا قياسيًا جديدًا لوفيات فيروس كورونا مع حدوث 1564 حالة وفاة إضافية، فيما أبلغت عن 47525 إصابة جديدة.

وكان أعلى معدل يومي للوفيات في بريطانيا 8 يناير كانون الثاني الجاري، وذلك عندما سجلت 1325 حالة.