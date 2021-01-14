البابا فرنسيس يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، يوم الخميس، إن البابا فرنسيس تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد -19".

وفي بيان، أوضح بروني أنه "في إطار برنامج التطعيم في دولة الفاتيكان، تم حتى الآن إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19 إلى البابا فرنسيس والبابا بندكت السادس عشر".

وقد بلغ البابا فرنسيس مؤخراً عامه الـ 84، بينما بلغ البابا الفخري، البابا المتقاعد بندكت السادس عشر، 93 عاماً.

ولم يذكر بيان الفاتيكان موعد تلقي البابا فرنسيس لجرعة اللقاح، ولكن المدينة بدأت برنامج التطعيم يوم الأربعاء.