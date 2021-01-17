دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عدداً من النصائح لحماية السيدات أثناء فترة الحمل من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، خلال الفترة الحالية.
ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يوم الأحد، "8 قواعد ذهبية" ينبغي على السيدات الحوامل اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.
وفيما يلي 8 قواعد ذهبية لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقاً لوزارة الصحة المصرية:
- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى للمرأة الحامل.
- الاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالمياه والصابون.
- تعزيز الجهاز المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامينات وخاصةً فيتامين سي.
- تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة.
- استشارة الطبيب عن الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.
- تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا.
- تجنب لمس الوجه، والعينين، والأنف دون غسل اليدين جيداً.
- الإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية.