نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

ما هي المبادئ التوجيهية للولادة الآمنة للنساء الحوامل في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عدداً من النصائح لحماية السيدات أثناء فترة الحمل من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19"، خلال الفترة الحالية.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يوم الأحد، "8 قواعد ذهبية" ينبغي على السيدات الحوامل اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وفيما يلي 8 قواعد ذهبية لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقاً لوزارة الصحة المصرية: