نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت لوس أنجلوس أول مقاطعة أمريكية تبلغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقاً لمسؤولي الولاية.

وأضيف قرابة 14,669 حالة جديدة يوم السبت، ما رفع العدد الإجمالي للمقاطعة إلى 1,003,923 حالة و13,741 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، حيث تم الإبلاغ عن 253 حالة يوم السبت، بحسب إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان صحفي.

وأعلنت الإدارة عن أول حالة مؤكدة من متغير "B.1.1.7" يوم السبت، والذي اكتُشف بالمملكة المتحدة، لدى رجل سافر إلى مقاطعة لوس أنجلوس، ولكنه الآن معزول في ولاية أوريغون الأمريكية.

تحت وطأة الشتاء

وتعتقد إدارة الصحة أن المتغير البريطاني، وهو أكثر عدوى، ينتشر بالفعل في المجتمع، كما تحث السكان على اتباع إجراءات السلامة "بجدية أكبر".

وقالت مديرة قسم الصحة، باربرا فيرير، في بيان: "وجود المتغير البريطاني في مقاطعة لوس أنجلوس أمر مقلق، حيث يعاني نظام الرعاية الصحية لدينا من إجهاد شديد بالفعل مع أكثر من 7,500 شخص في المستشفى حالياً".

وأضافت: "مجتمعنا يتحمل العبء الأكبر من موجة الشتاء، ويشهد أعداداً هائلة من الإصابات، ودخول المستشفيات والوفيات، وهو 5 أضعاف ما شهدناه خلال الصيف".

وقالت: "هذا النوع الأكثر عدوى يسهل انتشاره في مواقع العمل، والمتاجر، ومنازلنا.. نحن في خضم حالة طوارئ صحية عامة، لذلك يرجى بذل كل ما في وسعكم لحماية أنفسكم ومن تحبون".

ويتجاوز إجمالي حالات مقاطعة لوس أنجلوس كلاً من إصابات مقاطعة كوك في إلينوي (429,270 حالة) ومقاطعة ماريكوبا في أريزونا (407,631 حالة) معاً، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وتظهر بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن مقاطعتي كوك وماريكوبا لديهما حالياً ثاني وثالث أعلى عدد من الحالات في البلاد، على التوالي.

وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان: "يوجد حالياً 7,597 شخصاً مصاباً بكورونا في المستشفى، و22٪ من هؤلاء الأشخاص يتواجدون في وحدة العناية المركزة".

ويقول مكتب الإحصاء إن مقاطعة لوس أنجلوس هي المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 10.1 مليون نسمة، تليها مقاطعة كوك (5.2 مليون)، ومقاطعة هاريس في تكساس (4.5 مليون)، ومقاطعة ماريكوبا (4.2 مليون).

"الاستيقاظ على كابوس كل يوم"

وقال ديفيد أورتيز، وهو متحدث باسم إدارة إطفاء لوس أنجلوس، لـCNN، خلال تواجده في ملعب "دودجر" حيث أُعطيت اللقاحات يوم السبت، إن الوضع في لوس أنجلوس كان "سريالياً".

وأوضح: "يبدو الأمر وكأنك تستيقظ على كابوس يومياً.. نحاول التقليل من تأثير هذا الوباء الهائل المسبب للمرض، كما نسمع عدد الأشخاص الذين يموتون كل يوم، إنه أمر لا يمكن فهمه".

وقال أورتيز إن الكثير من الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" غير ضرورية، لكن برنامج التطعيم يقدم بعضاً من الأمل.

ويذكر أن فيروس كورونا قد أصاب وقتل أشخاصاً في الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى.

وكانت هناك 187,691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3,151 حالة وفاة جديدة بالفيروس، تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة حتى يوم السبت في الساعة 10 مساءً، بحسب جامعة "جونز هوبكنز"، ما رفع إجمالي عدد الإصابات بالولايات المتحدة إلى 23.7 مليون حالة على الأقل و395,650 حالة وفاة.

ووُزعت ما لا يقل عن 31.1 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما أُعطي ما لا يقل عن 12.2 مليون جرعة منها، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.