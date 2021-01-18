حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 95 مليوناً حول العالم

دراسة جديدة تظهر أن أيرلندا كان لديها أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في الأيام السبعة التي سبقت 10 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ95 مليون حالة على مستوى العالم، وذلك في الساعة 10:22 من يوم الأحد (بالتوقيت الشرقي) ، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وتؤكد بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أن العدد الحالي للحالات المعروفة حول العالم هو الآن على الأقل 95 مليوناً و22 ألف و922 حالة، في حين توفي ما لا يقل عن 2،030،515 شخصاً على مستوى العالم.

وقد استغرق الأمر أسبوعاً حتى يسجل العالم أكثر من خمسة ملايين حالة جديدة بـ"كوفيد-19".

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات، وأكثر الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم، إذ هناك ما لا يقل عن 23 مليوناً و932 ألف و306 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 397 ألف و561 حالة، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وتأتي الهند، والبرازيل، وروسيا، بعد الولايات المتحدة من حيث تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وتتصدر كل من الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، والمكسيك أعلى معدلات الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا.