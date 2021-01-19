كيف يجب أن يتعامل الأجداد الذين تلقوا لقاح كورونا مع أحبائهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك هدف واحد يرغب العديد من الأجداد في تحقيقه هذا الشتاء، وهو تلقي لقاح فيروس كورونا حتى يتمكنوا من رؤية أطفالهم وأحفادهم مجدداً.. ولكن، هل يبقى الوضع آمناً رغم عدم تطعيم الأفراد الأصغر سناً حتى الآن؟

وبعد تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأفراد الذين يبلغون من العمر 75 عاماً أو أكبر، إلى جانب فئات أخرى من العاملين الأساسيين، هم الفئة التالية في تلقي اللقاحات.

وفي عدد من الولايات، تم البدء في تطعيم كبار السن أو سيتم تطعيمهم قريباً.

ماذا يحدث عند تطعيم كبار السن، بينما لا يتم تطعيم أطفالهم وأحفادهم؟ هل يستطيع الأجداد زيارة عائلاتهم بأمان الآن؟ أم لا تزال هناك إجراءات معينة يجب اتخاذها؟

وبدورها، قدمت المحللة الطبية في CNN، لينا وين، وهي طبيبة الطوارئ وأستاذة زائرة في كلية معهد "ميلكن" للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، بعض الإرشادات والنصائح المهمة.

ما مدى الحماية التي يوفرها لقاح فيروس كورونا بعد التطعيم؟

يتطلب لقاحا "فايزر" و"مودرنا" جرعتين لتوفير الحماية القصوى. لذلك، من المهم الحصول على جرعتين من اللقاح نفسه، مع اتباع التوصيات اللازمة حول موعد حصول الجرعة الثانية.

وأوضحت وين أنه عادةً ما تُقدم الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" بعد 3 أسابيع، بينما تُقدم الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" بعد 4 أسابيع.

ونوهت أن فعالية اللقاح تصل إلى حوالي 95%، وهو مستوى عالي جداً من الحماية، لكنه ليس 100٪، أي لا تزال هناك فرصة لإصابة الشخص بالفيروس. لكن، من المحتمل أن تكون الأعراض أقل خطورة مما إذا لم يحصل الأشخاص على اللقاح.

هل يستطيع الأجداد زيارة أحفادهم بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الثانية للقاح كورونا؟

وأوضحت وين أن اللقاح ليس فعالاً بنسبة 100٪، أي لا تزال هناك فرصة لإصابة متلقي اللقاح بالفيروس. ليس ذلك فحسب، وإنما اللقاح لم يثبت قدرته على التقليل من انتقال الفيروس.

وقالت: "لا نعرف ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزال بإمكانهم حمل الفيروس، حتى إذا لم يصابوا بالمرض.. هذا يعني أنه يمكنك حماية نفسك إذا تعرضت لشخص مصاب بفيروس كورونا، لكن لا يزال من الممكن أن تظل حاملًا للفيروس. وعندما تلتقي بأحبائك، يمكن أن تنشره لمن لم يتم تطعيمه".

وإذا كان أحفادك يعيشون في المنطقة، فيمكنك بالتأكيد رؤيتهم بأمان في الخارج، لكن مع الحرص على ترك مسافة مناسبة، أي 6 أقدام.

وفي حال أردت قضاء بعض الوقت مع الأحفاد في الداخل، فمن المهم أن يقوم الجميع بحجر صحي لمدة 10 أيام على الأقل. ويمكن أيضاً تطبيق الحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

ما الهدف من اللقاح إذا كنت لا تزال مضطراً إلى تطبيق الحجر الصحي قبل رؤية الأشخاص؟

هناك مخاطر عالية لإصابة المسنين والأشخاص من ذوي الحالات الطبية المزمنة بأمراض شديدة والوفاة جراء فيروس كورونا، وبالتالي سيساهم اللقاح في التقليل من هذه المخاطر.

وبينما أن اللقاح يقلل من المخاطر الإجمالية، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك القيام بكل نشاط عالي الخطورة، على حد قول وين.

ماذا عن الأصدقاء الذين حصلوا على اللقاح.. هل تستطيع رؤيتهم دون قناع في مكان داخلي؟

وربما يكون من الآمن رؤية أشخاص آخرين حصلوا على التطعيم، بعد تلقي الجرعتين والانتظار بضعة أسابيع.

ولكن، من غير المعروف ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالوا يحملون الأعراض. وبالتالي، ربما تنقل العدوى للأشخاص الآخرين، الذين لم يتم تطعيمهم، عند المشاركة في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

وقالت: "إذا افترضنا أنك تعيش مع أشخاص لم يتم تطعيمهم حتى الآن، لن ترغب في الانخراط بأنشطة يحتمل أن تصاب فيها بفيروس كورونا ثم تنقله للآخرين، يتضمن ذلك رؤية الأشخاص الآخرين الذين تم تطعيمهم، ولكن لا يرتدون قناع الوجه".

ما الذي يتطلبه الأمر حتى تكون لدينا القدرة على الاختلاط كما فعلنا سابقاً قبل تفشي فيروس كورونا؟

وتعتقد وين أنه يمكن أن تكون نهاية فيروس كورونا المستجد عند الوصول إلى مرحلة المناعة الجماعية، رغم عدم معرفة عدد الأشخاص بالضبط للوصول إلى هذه النقطة.

وعلى سبيل المثال، يقدر الدكتور أنتوني فاوتشي أن ذلك قد يحدث عند تطعيم 85٪ من الشعب الأمريكي. وبالتالي، لن يستطيع فيروس كورونا الانتشار أكثر ويمكن أن يموت بشكل أساسي.

ومع سرعة طرح اللقاح حتى الآن، قد يستغرق الاقتراب من هذا المستوى بعض الوقت. ومع بدء التجارب السريرية على الأطفال للتو، من المحتمل أن يستغرق الأمر حتى الصيف أو الخريف، لتطعيم الأطفال.

وأوضحت وين: "يساعد اللقاح مجتمعنا في السماح لنا بتحقيق المناعة الجماعية بشكل أسرع. كما أنه يمنحنا ترخيصاً للقيام ببعض الأشياء الأخرى التي نتمتع بها، رغم أنه لا يزال يتعين علينا محاولة الحفاظ على سلامتنا قدر الإمكان".

متى سيرى أطفال وين أجدادهم؟

وتخطط وين للصيف أو أوائل خريف عام 2021، حتى يزورها والدها من مدينة فانكوفر بكندا، كما تعيش والدة زوجها في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.

وتأمل زيارة والدة زوجها في عيد الميلاد 2021، إذا تم تطعيم الجميع بحلول ديسمبر/ كانون الأول.