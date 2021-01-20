إليكم أنواع السرطانات التي يزيد التدخين من نسبة الإصابة بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن التدخين يتسبب في زيادة نسبة الإصابة بغالبية أنواع السرطانات؟
ويتسبب التدخين بـ9 من كل 10 حالات لسرطان الرئة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية في مصر عبر "تويتر".
تعرف إن تقريبا 9 من كل 10 حالات سرطان الرئة كان سببها التدخين؟! التّدخين بكل أنواعه (سجائر، شيشة، بايب، سيجار، سجائر إلكترونية،....) هو السبب الرّئيسي في الإصابة بسرطان الرئة.. علشان كده بنفكرك إن الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة للوقاية من سرطان الرئة. وقف دلوقتي وما تحرقش رئتك. https://t.co/eC6v0Pxyka
ويتسبب التدخين أيضاَ في زيادة نسبة الإصابة بغالبية أنواع الأمراض السرطانية.
تعرّف إلى نسبة زيادة احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الأمراض السرطانية مقارنةً بغير المدخنين، عبر الإنفوجراف أعلاه.