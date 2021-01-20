إليكم أنواع السرطانات التي يزيد التدخين من نسبة الإصابة بها

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Smoking causes most cancer types

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن التدخين يتسبب في زيادة نسبة الإصابة بغالبية أنواع السرطانات؟

ويتسبب التدخين بـ9 من كل 10 حالات لسرطان الرئة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية في مصر عبر "تويتر".

ويتسبب التدخين أيضاَ في زيادة نسبة الإصابة بغالبية أنواع الأمراض السرطانية.

تعرّف إلى نسبة زيادة احتمالات الإصابة بمختلف أنواع الأمراض السرطانية مقارنةً بغير المدخنين، عبر الإنفوجراف أعلاه.

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