إليكم أنواع السرطانات التي يزيد التدخين من نسبة الإصابة بها

تعرف إن تقريبا 9 من كل 10 حالات سرطان الرئة كان سببها التدخين؟! التّدخين بكل أنواعه (سجائر، شيشة، بايب، سيجار، سجائر إلكترونية،....) هو السبب الرّئيسي في الإصابة بسرطان الرئة.. علشان كده بنفكرك إن الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة للوقاية من سرطان الرئة. وقف دلوقتي وما تحرقش رئتك. https://t.co/eC6v0Pxyka