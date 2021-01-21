بيروت، لبنان (CNN)-- قالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إن البنك الدولي وافق الخميس على إعادة تخصيص 34 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التطعيم في لبنان في الوقت الذي يواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان البنك الدولي: "هذه أول عملية يمولها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات كوفيد - 19"، مضيفًا أن التمويل سيوفر اللقاحات لأكثر من مليوني فرد.

ومن المتوقع وصول اللقاحات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير شباط 2021.

وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الوباء أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في أعقاب انفجار ميناء بيروت في أغسطس آب الماضي".

وقال البنك الدولي إن العاملين الصحيين ذوي الخطورة العالية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والعاملين في مجال الأوبئة والمراقبة، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا المصابين بأمراض مزمنة، هم مجموعات مستهدفة ذات أولوية، مضيفًا أنه "من خلال إعطاء الأولوية لهذه المجموعات، فإن برنامج التطعيم في البلاد لديه القدرة على تقليل عواقب الوباء".

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "إن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات كوفيد - 19 أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم الانتعاش الاقتصادي. هذه أول عملية مهمة وأنا أتطلع إلى مواصلة دعمنا للعديد من البلدان في جهود التلقيح الخاصة بهم".

ويوم الخميس، قالت وزارة الصحة العامة اللبنانية إنها سجلت 67 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو اليوم الرابع على التوالي، من حيث تسجيل لبنان رقم قياسي للوفيات.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في لبنان منذ ظهور الوباء 2151. كما حدثت 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك ترتفع حصيلة الحالات المسجلة في البلاد إلى 269241.

في وقت سابق الخميس، مدد لبنان إغلاقًا عامًا يشمل حظر تجول لمدة 24 ساعة حتى يوم الاثنين 8 فبراير شباط المقبل، وفقًا لحساب تويتر الرسمي لرئاسة الوزراء.