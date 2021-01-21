تجارب اللقاح الصيني في الإمارات.. CNN تتحدث مع بعض المتطوعين

بعد إعلان فايزر عن 90%.. روسيا: لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا فعال بنسبة 92٪

ما هي خطط تطوير لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- منحت الإمارات العربية المتحدة لقاح فيروس كورونا الروسي سبوتنيك - في، موافقتها للاستخدام في حالات الطوارئ، مما يجعله اللقاح الثالث المعتمد للاستخدام في البلاد، حسبما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان الخميس.

وقال البيان إن الإمارات أجرت تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح، وأظهرت النتائج "سلامة" و"فعالية" سبوتنيك – في، في إثارة "استجابة قوية للأجسام المضادة"، وكذلك "الامتثال للسلامة الدولية".

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في بيان إن سبوتنيك - في تم تسجيله بموجب إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ بناءً على نتائج التجارب السريرية الروسية للمرحلة الثالثة، التي شملت أكثر من 33 ألف شخص والتجارب السريرية المحلية للمرحلة الثالثة للقاح في الإمارات جارية تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وإدارة الصحة في أبو ظبي مع 1000 متطوع مسجلين بالفعل في الدراسة.

وقال بيان الصندوق: "منذ إطلاق التجارب في ديسمبر كانون الأول 2020، تلقى ما مجموعه 1000 متطوع جرعتهم الأولى من اللقاح، وهو أمر مهم مهد الطريق لتسجيل اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ".

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف: "يقدّر الصندوق التعاون مع السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرحب بالموافقة التنظيمية لـ Sputnik V. ونحن نسعى جاهدين لمساعدة الناس في الإمارات للحصول على لقاح روسي آمن وفعال ضد فيروس كورونا استنادًا إلى منصة مجربة ومدروسة جيدًا".

واعتبر الصندوق قرار إدراج Sputnik V في قائمة لقاحات الإمارات "خطوة مهمة نحو حماية السكان بأحد أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم".