الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ وسط تفشي كورونا

نشر الخميس ، 21 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دالإمارات عن تسجيل لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك" للاستخدام الطارئ، كجزء من جهود البلاد لزيادة مستويات الوقاية من الوباء.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد "سبوتنيك" هو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في البلاد.

#الإمارات تسجل لقاح "#سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ، والذي أظهرت نتائج الدراسات أنه فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام. #عاجل_وام https://t.co/yf7whQXl00

ويأتي هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات بحسب "وام" أن اللقاح فعال، ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وهو آمن للاستخدام، ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

وأوضحت "وام" أن البلاد قد استضافت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد "غاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في روسيا.