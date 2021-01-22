أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إن متغير فيروس كورونا الذي تم تحديده للمرة الأولى في المملكة المتحدة "قد يكون على صلة بمعدل أعلى من الوفيات".

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة: "يجب أن أخبرك بعد ظهر هذا اليوم أنه تم إبلاغنا اليوم أنه بالإضافة إلى الانتشار بسرعة أكبر، يبدو الآن أيضًا أن هناك بعض الأدلة على أن المتغير الجديد - البديل الذي تم تحديده لأول مرة في لندن والجنوب الشرقي – قد يكون على صلة بارتفاع معدل الوفيات".

وتابع جونسون: "كلا اللقاحان اللذان نستخدمها حاليًا مازالا فعالان ضد كل من المتغير القديم وهذا البديل الجديد".

وفقًا لرئيس الوزراء البريطاني، تلقى 1 من كل 10 من جميع البالغين في إنجلترا جرعتهم الأولى من اللقاح، بما في ذلك 71٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًان وثلثي سكان دور رعاية المسنين.

وأضاف جونسون: "ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في تقديم جرعة أولى للجميع في المجموعات الأربع ذات الأولوية بحلول منتصف فبراير/شباط".

ويوم الجمعة، أبلغت المملكة المتحدة عن 40261 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بدء الوباء إلى 358 ألفاً و3907 حالة. في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 95 ألفا و981.

من جانبه، قال البروفيسور كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن الحكومة البريطانية قد لاحظت "علامات محددة على التحسن" في كل من عدد المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا ومعدلات دخول المستشفيات.

وأضاف ويتي، خلال المؤتمر: "يسعدني أن أقول إنه في أحدث البيانات، كان هناك تحولا... انخفض عدد الأشخاص المصابين بالعدوى".

بينما حذَر من أن أحدث التقديرات تُظهر أن حوالي 1 من كل 55 شخصًا في إنجلترا - باستثناء أولئك الموجودين في المستشفيات أو دور الرعاية أو إعدادات حدسية أخرى - أصيب بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني.

في حين أشار كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إلى أن معدل دخول المستشفيات في إنجلترا "يتزايد طوال الوقت"، وأوضح أن "هناك الآن دلائل على أن هذه البداية تتلاشى".

وقال ويتي: "في بعض أجزاء إنجلترا - لا سيما في الجنوب الشرقي وشرق إنجلترا ولندن - هناك الآن علامات على بعض الانخفاض في أعداد الذين يدخلون المستشفى، ولكن بمعدل مرتفع بشكل لا يصدق".

وأضاف: "للأسف ، فإن عدد الأشخاص الذين خضعوا لاختبار إيجابي لكوفيد-19، ثم ماتوا بعد ذلك بوقت قصير مستمر في الارتفاع".