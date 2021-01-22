كانت منارة لدول أخرى خلال الموجة الأولى من الوباء..وحدات العناية المركزة في ألمانيا تمتلئ بمرضى فيروس كورونا

يقول مسؤولو الصحة إن عدد القتلى في ألمانيا "محبط" و "لا يمكن تصوره"

برلين، ألمانيا (CNN)-- وصف مسؤولو الصحة الألمان عدد الوفيات الناجمة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في البلاد، بأنه "محزن" و"لا يمكن تصوره"، حيث أبلغت البلاد الآن عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، لوثار ويلر، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الجمعة في برلين: "لقد مات ما مجموعه 50642 شخصًا من كوفيد - 19 منذ بدء الوباء، وهذا رقم محبط بالنسبة لي، وهو رقم لا يمكن تصوره تقريبًا".

وأضاف ويلر: "الحالات مرتفعة للغاية، لكننا نشهد اتجاهًا إيجابيًا قليلاً في أعداد الحالات".

في نفس الإحاطة الصحفية، كرر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، دعوة الناس لاحترام القيود الحالية لمكافحة فيروس كورونا، لتجنب إرباك نظام الرعاية الصحية.

وقال سبان: "نشهد بعض الراحة الأولية في مرافق وحدة العناية المركزة"، لكنه حذَر من أن عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة "لا يزال مرتفعًا للغاية".

ومضى الوزير يقول إن حوالي 1.5 مليون شخص تم تطعيمهم ضد كوفيد - 19 في ألمانيا، مضيفًا أنه مع الموافقة المتوقعة على مرشح لقاح أكسفورد/أسترازينكا في الاتحاد الأوروبي، فإنه يأمل في تلقيح الجميع في البلاد بحلول فصل الصيف.