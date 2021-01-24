مصر تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح سينوفارم الصيني

نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت مصر، الأحد، تطعيم الأطقم الطبية العاملة في 40 مستشفى للعزل الصحي، حيث الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ظهرت داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية (شرق البلاد)، لحظة إعطاء أول جرعة من لقاح سينوفارم الصيني لطبيب وممرض.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت زايد، أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للاستخدامات الطارئة، وذلك لدى حديثها في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه المُذاع عبر فضائية "MBC مصر".

ويوم الأحد، قالت وزيرة الصحة المصرية أنه يجري حالياً تسجيل 3 لقاحات أخرى عبر هيئة الدواء، لافتة أن شحنات أخرى منها ستصل البلاد، لكن لم يتم يتحدد موعدها بعد.

ويأتي كبار السن ممن أعمارهم فوق 65 عاماً في المرتبة الثانية بعد الأطقم الطبية، من حيث أولوية التطعيم في "الأسابيع المقبلة"، حسبما قالت هالة زايد.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا في مصر حتى السبت إلى ما يزيد عن 161 ألفا، إضافة إلى 8 آلاف و902 وفيات منذ بدء ظهور الوباء في البلاد.

وفي تصريحات صحفية في ديسمبر كانون الأول الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، إنه تم التعاقد على شراء ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا، إضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من لقاح سينوفارم.

وتلقت مصر أولى شحنات سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول.