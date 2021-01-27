دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع صيدلي في ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة على صفقة الإقرار بالذنب لمحاولة جعل المئات من جرعات "كوفيد-19" غير فعالة، وفقاً لوزارة العدل بالمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن.

وأزال ستيفن براندنبورغ 57 قارورة من لقاح "مودرنا" من التخزين المُبرّد في 24 و25 ديسمبر/كانون الأول، مع العلم أن ذلك سيجعلها غير صالحة للاستعمال، وفقًا لتصريحات من الشرطة.

ودمرت أفعاله جميع القوارير التي بلغ عددها 57، واحتوت كل قارورة على 10 جرعات فردية من اللقاح ليصبح المجموع 570 جرعة.

وقال البيان الصحفي من وزارة العدل إن براندنبورغ مُتهم "بمحاولة العبث بمنتجات استهلاكية، مع إهمال جسيم لاحتمال تعرض شخص آخر لخطر الموت أو الإصابة الجسدية. ووافق براندنبورغ على الاعتراف بالذنب للتهم الموجهة إليه، والتي تصل عقوبة كل منها إلى السجن لعشر أعوام كحد أقصى"، كما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل.

وقال المحامي الأمريكي ماثيو د. كروجر إن الاتهامات تُظهر أن وزارة العدل ستلاحق أي شخص يعبث باللقاح، وخاصة أي متخصصين في مجال الطب.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام، بريان بوينتون، من القسم المدني لوزارة العدل: "التلاعب بجرعات اللقاح في خضم أزمة صحية عالمية يستدعي استجابة قوية، مثلما تعكسه الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الولايات المتحدة اليوم".

وذكر البيان: "الإدعاءات الواردة في المعلومات هي مزاعم يجب على الحكومة إثباتها بشكل لا مجال فيه لشك معقول لإدانة المدعى عليه، إذا كانت القضية ستنتقل إلى المحاكمة. وتُعبّر الاتفاقية عن نية المدعى عليه في الاعتراف بالذنب، ولكن، لم يقدم المدعى عليه التماساً رسمياً بشأن هذه المسألة".