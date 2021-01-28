10 إجراءات يجب القيام بها قبل وبعد تلقي لقاح كورونا..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- السباق إلى التطعيم ضد فيروس كورونا، عالمي. وبينما تستعدون لتلقي القاح، إليكم 10 إجراءات يقترح خبراء الطب القيام بها، وأخرى عليكم تجنبها.

احصل على اللقاح عندما يحين دورك

يجب أن تعرف متى يحين دورك للتطعيم وكيفية التسجيل في المنطقة التي تعيش بها.

لا تدع المعلومات المضللة عن اللقاحات تشوش قرارك

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونا، واللقاحات المتوفرة للوقاية منه.

وإذا كانت لديك شكوك حول اللقاح، فالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هي مجرد واحدة من العديد من المنظمات الموثوقة التي لديها حقائق علمية، تم فحصها حول الفيروس واللقاحات المتاحة.

احصل على اللقاح حتى لو أصبت بالفعل بفيروس كورونا

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، أمر ممكن بشكل قاطع، لذلك يحتاج الجميع للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بالفعل بالمرض.

ملاحظة: إذا تم علاجك بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة أو بلازما نقاهة أثناء إصابتك بفيروس كورونا، فيجب عليك الانتظار 90 يوماً بعد العلاج قبل الحصول على اللقاح.

عدم تلقي اللقاح إذا كنت مصاباً الآن بالفيروس أو تعرضت له

قال الدكتور مايكل إيسون، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية وزرع الأعضاء في جامعة الشمال الغربي مدرسة فينبرغ للطب، إنه إذا كانت نتيجة فحصك للفيروس إيجابية أو تعرضت لشخص مصاب بالمرض، فلا يجب عليك الذهاب إلى موقع تلقي اللقاح للحصول عليه إلا حتى تنتهي الأعراض وفترة الحجر الصحي.

احصل على اللقاح حتى لو كنت لا تزال تعاني من أعراض فيروس كورونا بعد أشهر

هناك أشخاص قد عانوا من التعب، وضباب الدماغ، والأوجاع والآلام، والصداع، وغيرها من العوارض لعدة أشهر، بعد أن تعافوا من الفيروس.

وقال عالم اللقاحات الدكتور بيتر هوتيز، الأستاذ والعميد في المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن، لا تدع ردود أفعالك المستمرة تمنعك من الحصول على اللقاح.

وأضاف: "نعتقد أن الأعراض طويلة المدى ليس سببها عدوى نشطة بالفيروس، ولكن الاستجابات الالتهابية المطولة للفيروس".

لا تحصل على نوع آخر من اللقاح في غضون 14 يوماً

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض يجب الانتظار لفترة 14 يوماً على الأقل قبل أو بعد تلقيك لقاح كورونا، للحصول على لقاح آخر، بما بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

أخبر الطاقم الطبي المولج بإعطاء اللقاح عن أي حساسية أو ردود فعل تحسسية سابقة لديك

إنه أمر نادر الحدوث، لكن قلة من الناس أصيبوا بردود فعل تحسسية متوسطة إلى شديدة بعد إعطاء لقاحي "مودرنا" و"فايزر"، لذا تأكد من إخبار الطاقم الطبي في موقع التطعيم بأي تفاعلات تحسسية سابقة.

الانتظار لفترة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل القيادة

تطلب مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن ينتظر كل شخص يتلقى لقاحاً ضد فيروس كورونا بمدة 15 دقيقة في سيارته قبل القيادة. إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، فستتم مطالبتك بالانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك، للتأكد من أنك بأمان أثناء القيادة.

الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح خلال الإطار الزمني الموصى به

وقال هوتيز إنه يجب الحصول على جرعة ثانية من اللقاح للتأكد من حصولك على الحماية، مضيفاً أنه "بالنظر إلى بيانات المرحلتين الأولى والثانية، ما رأيته بجرعة واحدة هو أن بعض الأشخاص لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة المحايدة للفيروسات، والبعض الآخر لم يستجيبوا. لذا فإن السبب الرئيسي للجرعة الثانية هو جعل الجميع يستجيبون. إذا تلقيت جرعة واحدة فقط، فأنت لا تعرف حقاً مكانك".

الاستمرار بارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي بعد اللقاح

يجب الاستمرار بارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي المناسب بعد الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض. ولن تنتج الجرعة الأولى استجابة مناعية كافية لحمايتك أو حماية الآخرين. ويجب أن توفر الجرعة الثانية حماية بنسبة 95٪ تقريباً في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد تلقيها، اعتماداً على اللقاح.

ومع ذلك، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه حتى بعد التطعيم الكامل، فقد تبقى حاملاً صامتاً لفيروس كورونا.