دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، توقفها عن قبول عمليات حجز جديدة من الإمارات العربية المتحدة بشكل مؤقت، بعد مخاوف أثارتها الحكومة البريطانية.

وقالت الخطوط القطرية، في تغريدة عبر تويتر، إنها أوقفت مؤقتًا قبول الحجوزات الجديدة من الإمارات العربية المتحدة للأيام السبعة المقبلة، بسبب مخاوف حكومة المملكة المتحدة.

كما قررت الشركة الحكومية تعليق الحجز من جنوب إفريقيا ورواندا مؤقتًا، فيما سـ"تشمل الاستثناءات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول" المجلس الأخرى.

#QatarAirways has temporarily suspended acceptance of new bookings from UAE for the next 7 days due to UK government concerns. South Africa & Rwanda are also temporarily suspended – exceptions include GCC nationals & Resident Permit Holders returning to other GCC countries. https://t.co/UQFhcPK1xs

ويوم الأربعاء، أعلنت الشركة عودة تشغيل الرحلات القطرية إلى الإمارات، بعد انتهاء الخلاف الخليجي مع الدوحة، الذي اندلع في يونيو/حزيران 2017.

وكانت الخطوط القطرية تسير رحلتين يومياً إلى دبي، وواحدة إلى أبوظبي.

وفي وقت سابق، ردت الإمارات العربية المتحدة على قرار بريطانيا، الصادر الخميس، بإدراجها ضمن دول القائمة الحمراء لحظر السفر، التي بموجبها يُمنع دخول الرحلات القادمة منها إلى أراضيها.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هند العتيبة، إن الإمارات كثفت جهودها التي تشمل إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي PCR، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

والأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن القواعد الجديدة الأكثر صرامة ستطبق على المسافرين من "دول القائمة الحمراء، حيث لدينا قلق خاص بشأن المتغيرات الجديدة" لفيروس كورونا.

وإلى الآن، وضعت بريطانيا 33 دولة في "القائمة الحمراء"، المحظور دخول موطنيها إلى أراضيها.