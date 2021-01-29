الإمارات ترد على إدراجها في قائمة بريطانيا الحمراء لحظر السفر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردَت الإمارات العربية المتحدة على قرار المملكة المتحدة بإدراجها ضمن دول القائمة الحمراء لحظر السفر، التي بموجبها يُمنع دخول الرحلات القادمة منها إلى أراضيها.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هند العتيبة، "إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجلت دولة الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم".

وأضافت العتيبة أن "الإمارات في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، كثفت جهودها للتخفيف من هذه المخاطر"، موضحة أن هذه التدابير تشمل إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي PCR، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية.

وأشارت العتيبة إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم دون رسوم إضافية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، عبر حسابه في تويتر، إنه "اعتبارًا من الغد (الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني، الساعة 1 ظهرًا)، سنقوم بتمديد حظر السفر الخاص بنا، مع إضافة كل من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى القائمة الحمراء للمملكة المتحدة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن القواعد الجديدة الأكثر صرامة ستطبق على المسافرين من "دول القائمة الحمراء، حيث لدينا قلق خاص بشأن المتغيرات الجديدة" لفيروس كورونا.

وإلى الآن، وضعت بريطانيا 33 دولة في "القائمة الحمراء"، المحظور دخول موطنيها إلى أراضيها.