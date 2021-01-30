دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، المعنية بالإمدادات الطبية، السبت، وصول أولى شحنات لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إلى البلاد غداً الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان نُشر في صفحتها عبر فيسبوك، إن الدفعة الأولى من اللقاح ستصل الأحد، دون الإشارة إلى عدد اللقاحات الواردة ضمنها.

وقبل أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، بهاء الدين زيدان، التعاقد مع شركتي أر فارما وسيروم انستيتوت الهنديتين، المُصنعتين للقاح أكسفورد – أسترازينيكا، من أجل الحصول على 20 مليون جرعة.

وبدأت مصر، الأحد الماضي، حملة تطعيم للأطقم الطبية العاملة في 40 مستشفى للعزل الصحي، وذلك بلقاح شركة سينوفارم الصينية.

وتلقت مصر 50 ألف جرعة كأولى شحنات سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن بلادها ستحصل على كميات أخرى من اللقاحات، تبعاً لتحالف "غافي"، و"هي أسترازينيكا غالبًا"، في الربع الأول من هذا العام، وقد يبدأ بالوفاء باحتياجاتنا من الشهر القادم".

وحتى يوم الجمعة، كان لدى مصر 164 ألفا و871 إصابة مسجلة لفيروس كورونا، مع 9217 حالة وفاة، منذ ظهور الوباء في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي.