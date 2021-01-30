أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عارض أستاذ بجامعة أكسفورد، كان جزءًا من الفريق الذي طور لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يبدو أنها تشكك في فعالية اللقاح مع من يزيد عمرهم عن 65 عامًا.

وردًا على سؤال لراديو BBC، السبت، عن تصريحات ماكرون بأن اللقاح "شبه غير فعال" لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، قال البروفيسور جون بيل "لست متأكدًا من مصدره".

وأقر بيل بأن عدد المسنين المشاركين في الدراسة الأصلية كان "صغيرًا" بنسبة حوالي 12٪، وقال "لكن في علم اللقاحات، الطريقة التي تتعامل بها مع هذه المشكلة هي تحديد مستوى المناعة التي يولدها اللقاح".

وأضاف بيل: "استجاب كبار السن تمامًا كما استجاب الأشخاص في الفئات العمرية الأخرى، وهناك دليل مقنع حقًا على أن هذا لقاح وقائي لهؤلاء السكان".

يوم الجمعة، قال ماكرون للصحفيين "ما يمكنني قوله رسميًا هو أن النتائج الأولى غير مشجعة لمن تزيد أعمارهم عن 60-65 عامًا"، مضيفًا أن "المعلومات القليلة جدًا" متاحة عن لقاح أكسفورد أسترازينيكا.

بعد أن ركز المضيف على هذه النقطة، أضاف بيل: "حسنًا إذا لم يكن لديه أي لقاح، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو تقليل الطلب".

وتعرضت تعليقات ماكرون لانتقادات واسعة في الصحافة البريطانية، حيث أن الخلاف المرير بين الاتحاد الأوروبي وشركات صناعة الأدوية والمملكة المتحدة بشأن إمدادات اللقاح لا يزال يهيمن على عناوين الأخبار.

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على لقاح أكسفورد - أسترازينيكا لجميع الفئات العمرية. في وقت سابق من الأسبوع، قالت لجنة اللقاحات الألمانية إنها لن توصي باستخدامه لمن هم فوق 65 عامًا، بسبب عدم كفاية البيانات حول فعاليتها لدى أصحاب هذه الفئة العمرية.