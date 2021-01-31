نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذَر وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الأحد، من ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة، إلى 350 إصابة.

ويوم الأحد، كان هناك 1181 إصابة جديدة و12 وفاة إضافية في الأردن، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة 326 ألفا و855 إصابة، وحصيلة الوفيات 4 آلاف و316.

وقال عبيدات، في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، من أن الزيادة في عدد إصابات السلالة المتحورة يعد "أحد المؤشرات غير المريحة"، التي رصدتها الحكومة الأردنية في الآونة الأخيرة.

وأضاف عبيدات أن "مؤشر إيجابية الفحوص 5.55%، حيث زادت عن أمس والأيام القليلة الماضية".

وقال وزير الصحة الأردني إن السلالة البريطانية من فيروس كورونا "تنتشر بسرعة أكبر"، حسبما أوردات قناة "المملكة" الرسمية.

وأوضح أن معدل الإصابات ارتفع على مدار الأيام الثلاثة الماضية، و"يزيد حالياً عن 350 حالة مؤكدة".

وبشأن أماكن الإصابة بسلالة كورونا الجديدة، أشار وزير الصحة الأردني إلى أن الزيادة في عددها "موجودة أكثر في منطقة عمّان الغربية ومنطقة عمان بشكل عام".

#عمّان في وضع وبائي "غير مريح"، ونحذر من "انتكاسة" إذا لم نلتزم بإجراءات الوقاية | وزير الصحة، نذير عبيدات #الأردن #كورونا_الأردن #هنا_المملكة https://t.co/V0J62GRv7S

وشهدت العاصمة الأردنية ارتفاعاً مستمراً في نتائج فحوص الوباء الإيجابية خلال الأيام الخمسة الماضية، حسب عبيدات، الذي رأى أنه أمر "غير مريح".

وقال المسؤول الأردني إن مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس جيداً، وأعرب عن مخاوفه من "انتكاسة" لوضع الوباء مع عودة معدلات الإصابة للارتفاع.