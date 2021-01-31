دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت منظمة الصحة العالمية مؤخراً، إلى ثلاث مشاكل قد تحدث في حال عدم مشاركة لقاحات فيروس "كوفيد-19".

وفي إحاطة إعلامية بشأن جائحة "كوفيد-19" الجمعة، سلط مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على ضرورة مشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق إعادة النظر في تاريخ أزمات صحية واجهها العالم خلال الأعوام السابقة، مثل فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، وإنفلونزا "H1N1".

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ولدى حديثه عن فيروس الإيدز، قال غيبريسوس في الإحاطة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية على "تويتر": "كانت هناك أدوية متوفرة بالطبع بعد عدة أعوام من اندلاع الجائحة. ولكن، بينما كانت الأدوية متوفرة في الدول مرتفعة الدخل.. إلا أنها لم تتوفر في البلدان النامية. ووصلت الأدوية إلى البلدان النامية في الواقع بعد عقد تقريباً".

وذكر غيبريسوس أمراً مشابهاً عندما أتى الأمر لوباء إنفلونزا "H1N1"، وقال: "اشترت الدول الغنية اللقاحات. ووصلت اللقاحات إلى العالم النامي بعد انتهاء الوباء".

وأكد غيبريسوس: "إذا احتكرنا اللقاحات، ولم نشاركها، ستكون هناك 3 مشاكل كبيرة. أولاً.. سيكون هناك فشل أخلاقي كارثي. وثانياً، سيتسبب ذلك باستمرار الجائحة. وثالثاً، سيكون الانتعاش الاقتصادي العالمي بطيء جداً"، لافتاً إلى أن "الخيار لنا، وآمل أن نختار الأمر الصحيح".