نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

الدكتور أنتوني فاوتشي يناقش كيف يمكن لمتغيرات كورونا أن تؤثر على اللقاحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيتوجه فريق يتكون من 13 محققاً تابعاً لمنظمة الصحة العالمية لفحص أصول جائحة فيروس كورونا، إلى سوق "هوانان" للمأكولات البحرية في الصين، ظهر الأحد لمواصلة تحقيقاته.

وزار الفريق منطقة التخزين البارد في سوق الجملة "Baishazhou" صباح الأحد، وفقاً لما قاله أحد علماء منظمة الصحة العالمية لـCNN.

وقال الدكتور هونغ نجوين-فيت لـCNN إنهم زاروا سوق الجملة في الصباح، والذي يُعد "أكبر من سوق هوانان للمأكولات البحرية، ومخصص للحوم المجمدة والمأكولات البحرية. وتحدثنا إلى مسؤولي إدارة السوق. وأظهروا لنا إدارة سلسلة التبريد، وكيفية عملها خلال وقت التفشي".

ولعدة أشهر، قامت الصين باختبار وتطهير المنتجات المجمدة القادمة من الخارج بسبب مخاوف احتمال دخول الفيروس إلى البلاد من خلال سلسلة تبريد، حتى مع استمرار شك الخبراء في ذلك الأمر، كمصدر محتمل للعدوى.

وأضاف نجوين-فيت: "في فترة الظهر، سنزور سوق هوانان للمأكولات البحرية. وآمل أن نتحدث مع مسؤولي إدارة السوق، ونطرح أسئلة حول التاريخ. ونحن مهتمون بشدة للذهاب إلى هناك، فمن المحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي ظهرت فيه الحالات المرتبطة الأولى. ونحن نعلم أنه كان يوجد المزيد من أنواع الطعام هناك".