وزير الصحة السعودي يحذر من خطر دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا

متى يمكن تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ضد فيروس كورونا؟

مديرة مركز السيطرة على الأمراض: يجب التعامل مع كل حالة إصابة بفيروس كورونا وكأنها ناجمة عن سلالات جديدة .. لماذا؟

دراسة جديدة: الأطفال يمكن أن يتلقوا أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا من أمهاتهم أثناء وجودهم في الرحم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الأحد، أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، واصفاً إياها بـ"فترة صعبة جداً".

وبحسب منشور وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، يقول الربيعة: "تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذلك يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له".

معالي وزير الصحة: لقد رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية لا قدر الله. https://t.co/DuqQmo6aB3

وأضاف الربيعة في مقطع الفيديو: "رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وكانت من أهم أسبابها هي التجمعات بكل أنواعها.. وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، سندخل في خطر الموجة الثانية".

وأكد الربيعة على أهمية التزام وتعاون جميع الأشخاص، ما يساهم في دعم جهود كافة قطاعات الدولة للتصدي للجائحة. وبدوره، حذر أن عدم الالتزام سيترتب عليه أخذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان. ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد. https://t.co/A1MnuAbpzr

وأوضح الربيعة: "لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى وقد يحدث لدينا، مثل الدول الأخرى، من تفشي للفيروس وانهيار النظام الصحي، وعدم توفر الخدمة الصحية".