المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

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المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال مستمرة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي: "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".

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وإلى جانب ذلك، أشار العبدالعالي إلى عودة منحنى إصابات فيروس كورونا بالصعود، إذ قال: "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني".

ولذلك، أوصى العبدالعالي بأهمية الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية من أجل الحفاظ على الصحة.

وخلال تغريدة من وزارة الصحة السعودية الأحد، أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، رصد زيادة ملحوظة، وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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