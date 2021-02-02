دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلمت هيئة الصحة بدبي الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، وفقاً لما أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي في "تويتر".
وبذلك، أضيف اللقاح إلى قائمة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي توفرها الهيئة في منشآتها الطبية.
وجاءت الشحنة الأولى من الهند "بفضل جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالتعاون مع الخارجية الهندية"، بحسب ما ذكرته الهيئة بتغريدة على "تويتر".
#صحة_دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض #كوفيد19، التي توفرها في منشآتها الطبية. والشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية. https://t.co/1QgKsoPOeR