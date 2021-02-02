شاهد لحظة تلقي فريق CNN الجرعة الأولى من لقاح كورونا في دبي

حاكم دبي حصل على أحدها.. قائمة بأكثر لقاحات كورونا أملًا في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلمت هيئة الصحة بدبي الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، وفقاً لما أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وبذلك، أضيف اللقاح إلى قائمة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي توفرها الهيئة في منشآتها الطبية.

وجاءت الشحنة الأولى من الهند "بفضل جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالتعاون مع الخارجية الهندية"، بحسب ما ذكرته الهيئة بتغريدة على "تويتر".