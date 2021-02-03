الميكروبيدات.. من منتجات التجميل إلى الأسماك البحرية ومن ثم إلى بطون البشر.. هل نحن في خطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون منتجات التجميل، فمن المفيد معرفة الأعراض الجانبية التي قد تنتج عنها، إلى جانب كيفية تفاديها.

وسلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر" الضوء على الأعراض الجانبية، التي قد تتسبب بها منتجات التجميل.

ينتج عن استخدام منتجات التجميل بعض الأعراض الجانبية كالأحمرار والحكة وغيرها.. 7 إرشادات مهمة لضمان جودة استخدامها وسلامة تخزينها. #الغذاء_والدواء https://t.co/hsRiciFB45

إليك الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لمنتجات التجميل:

حروق الجلد

احمرار

ضيق التنفس

تساقط الشعر

حكة

وإليك طرق تفادي الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل: