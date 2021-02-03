دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون منتجات التجميل، فمن المفيد معرفة الأعراض الجانبية التي قد تنتج عنها، إلى جانب كيفية تفاديها.
وسلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر" الضوء على الأعراض الجانبية، التي قد تتسبب بها منتجات التجميل.
ينتج عن استخدام منتجات التجميل بعض الأعراض الجانبية كالأحمرار والحكة وغيرها.. 7 إرشادات مهمة لضمان جودة استخدامها وسلامة تخزينها. #الغذاء_والدواء https://t.co/hsRiciFB45
إليك الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لمنتجات التجميل:
- حروق الجلد
- احمرار
- ضيق التنفس
- تساقط الشعر
- حكة
وإليك طرق تفادي الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل:
- تخزين المنتجات في مكان مناسب بحسب تعليمات الشركة الصانعة
- عدم خلط المنتجات مع بعضها، أو إضافة مواد كيميائية إليها
- عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى
- التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها
- استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة
- تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر
- شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة