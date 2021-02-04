دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر، الخميس، خطة إعادة فرض قيود احترازية لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن 32 إجراءً احترازيًا.

وحسب بيان لمكتب الاتصال الحكومي، أرادت الحكومة القطرية اتخاذ "خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد".

وانقسمت القيود إلى 4 مستويات، تشمل إجراءات احترازية مرتبطة بارتداء الكمامة، وتفعيل تطبيق "احتراز" عند الرغبة في الخروج من المنزل.

وبالنسبة للتجمعات، قررت الحكومة القطرية غلق مرافق الوضوء في المساجد، ومنع تواجد أكثر من 5 أشخاص في مكان واحد، ووقف إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة، باستثناء تلك المقامة في المنزل بحضور 10 أشخاص مع إخطار وزارة الداخلية.

بجانب استمرار العمل في القطاعين العام والخاص بطاقة 80% من إجمالي العاملين، و30% من القوة الاستيعابية لدور السينما والمسارح، وإغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية.

في حين تقرر استمرار نظام التعليم المُدمج في المدارس الحكومية والخاصة، ومواصلة العمل بسياسة السفر والعودة والحجر الصحي الحالية في قطر، التي تتضمن تحديث القائمة الخضراء للدول التي يمكن دخول مواطنيها إلى البلاد. إضافة إلى وقف تأجير القوارب واليخوت السياحية.

ولدى قطر 152 ألفاً و901 حالة إصابة مسجلة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، فيما استقرت الوفيات عند 249 حالة.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة القطرية، حدوث 407 إصابات جديدة دون تسجيل وفيات إضافية.

ويأتي تعزيز الإجراءات الاحترازية في قطر بعد قرارات مشابهة اتخذتها دول خليجية عدة، كما الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت.