الإمارات توزع أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، توزيع أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنها قدمت 158 ألفاً و786 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى يوم الجمعة 4 ملايين و8 آلاف و160 جرعة.

وذكرت الصحة الإماراتية أن معدل توزيع اللقاح كان بنسبة 40.53 جرعة لكل 100 شخص.

158,786 جرعة من لقاح #كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 4,008,160 بمعدل توزيع 40.53 جرعة لكل 100 شخص. #يدا_بيد_نتعافى https://t.co/UmKfETbQ0i

وقبل أسبوع، قال مسؤولون إماراتيون إن بلادهم ستفرض المزيد من القيود، بما في ذلك تدابير أكثر صرامة على أماكن الترفيه والمزيد من الفحوصات للمسافرين، لمكافحة انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة مع استمرار الدولة في تسجيل أعلى حالاتها اليومية.

وجاءت تصريحات المسؤولين الإماراتيين بعد تسجيل البلاد أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا، الجمعة الماضي، قُدرت بنحو 3,962 إصابة جديدة.

ولدى الإمارات 320,126 حالة إصابة مسجلة لفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 902 وفاة، منها 14 وفاة يوم الجمعة.