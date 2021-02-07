هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح كيفية استهلاك حليب الإبل بأمان

ما هي أنواع الحليب غير البقري وما فوائده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع حليب الإبل بفوائد غذائية عديدة.

ويُعد حليب الإبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فهو يمثل مصدراً غنياً للبروتينات، ويتكون من مستويات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والمنغنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، مقارنةً بحليب البقـر، إضافةً إلـى احتوائـه علـى كميـة أقـل مـن الكوليسـترول.

ويتطلب استهلاك حليب الإبل عدة اشتراطات لضمان سلامته، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

تناول حليب الإبل يتطلب عدة اشتراطات لضمان السلامة، تعرّف عليها. #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/LeR2cP69cn

ووفقاً للهيئة، يجب أن يخضع الحليب لعملية "البسترة" للقضاء على الميكروبات المُمرضة، كما أنها أكدت أن العلمية لا تغير من صفات الحليب، ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية.

ويجب تجنب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين لمنع الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تتراوح من نزلات معوية بسيطة، إلى الإعاقة والوفاة.

وإليك أسباب تلوث حليب الإبل الخام: