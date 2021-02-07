دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذًرت السلطات الصحية والأمنية في السعودية، الأحد، من عودة معدل إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع في المملكة، قائلة إن حظر التجول سيتم تطبيقه إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي: "نرصد ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة"، مٌشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

#عاجل_السعودية متحدث #وزارة_الصحة: نرصد ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة، والحالات الحرجة ارتفعت بنسبة 35 % . #نعود_بحذر https://t.co/RkXKRgeJEB

وأضاف مُتحدث الصحة السعودية أن "الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80٪ من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرًا، وبالذات المناسبات العائلية".

وأعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح مجموعها 370,278. وكان هناك 5 وفيات إضافية رفعت إجماليها إلى 6,402.

وشهدت يوم السبت الماضي الإعلان عن أعلى حصيلة يومية للإصابات في الشهور الأخيرة (386 حالة)، بعد فترة استقرار نسبي.

وقال مُتحدث الصحة إن المملكة أجرت 12.6 مليون فحص لفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، فيما حصل تم تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من اللقاحات.

وأوضح المتحدث أن الفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح يتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع على نحو "يعطي الفعالية المنشودة والمأمولة".

وبشأن احتمالية عودة فرض منع التجول في المملكة، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إنه "قرار بيد المجتمع" وسيتم العمل به إذا ما تتطلب الأمر.

#عاجل_السعودية | المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: قرار منع التجول بيد المجتمع. #نعود_بحذر https://t.co/2cNvVS7lyb

وتابع: "ما نشاهده خلال الأسبوع الماضي ارتفاع (في عدد المخالفات).. كان هناك ألف مخالفة، وهو أكثر من عددها في الأسبوع السابق عليه.. هناك عدم التزام من المجتمع بهذه القرارات".

وحذَر المتحدث "كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا".