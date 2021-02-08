مجلس الصحة الخليجي يُوضح حقائق 6 شائعات حول لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمر فيروس كورونا المستجد وسلالاته في إثارة الشعور بالقلق بين الناس.

عن لقاح كورونا والانفلونزا عزل متلقّي اللقاح وإعطاء اللقاح للمتعافِ هذه أبرز الإشاعات وتصحيحها #إلى_اللقاح https://t.co/vvTpXPpEx1

وفي تغريدة نشرها مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح حقيقة بعض الإشاعات التي تدور حول لقاح "كوفيد-19".. ما أبرزها؟

بالتأكيد مرت عليك الكثير من الإدعائات والإشاعات حول اللقاح .. هنا تجد أبرزها وماهو الرد العلمي عليها ؟ #إلى_اللقاح https://t.co/Ml6AXsFxLz

إشاعة: يغير اللقاح الجين الوراثي للشخص

حقيقة: لا يغير أو يتفاعل اللقاح مع الجين الوراثي لأنه لا يدخل أبداً لنواة الخلية

إشاعة: من سبق له الإصابة بـ"كوفيد-١٩" لا يأخذ اللقاح

حقيقة: يجب أخذ اللقاح لأن المناعة المكتسبة من الإصابة بـ"كوفيد-19" لا تدوم

إشاعة: جرعة واحدة تعطي المناعة المطلوبة للوقاية

حقيقة: تلقي جرعة واحدة فقط يعطى نصف المناعة المطلوبة للوقاية، لذا يجب تلقي جرعتين

إشاعة: لا يمكن أخذ لقاحي الإنفلونزا وكورونا في العام ذاته

حقيقة: يمكن أخذ اللقاحين ويُنصح أن يكون بينهما فترة لا تقل عن 14 يوماً

إشاعة: يحتاج الشخص الذي تلقى اللقاح للعزل

حقيقة: لا يحتاج للعزل وإنما لإجراءات الوقاية لسلامته وسلامة الآخرين

إشاعة: لا يحتاج الشخص الذي سبق وأصيب بكورونا إلى اللقاح

حقيقة: ينصح المتعاف بأخذ اللقاح بعد شفائه لضمان مناعة أطول