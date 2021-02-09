هل تسبب لقاحات فيروس كورونا العقم؟ منظمة الصحة العالمية تبدّد 3 إشاعات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت الكثير من المعلومات الخاطئة بشأن لقاحات فيروس كورونا مع استمرار طرحها حول العالم.

وتحدثت مديرة التحصين، واللقاحات، والأحياء البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة كاثرين أوبراين، عن بعض الشائعات المُتداولة بشأن لقاحات "كوفيد-19"، في فيديو نشرته منظمة الصحة العالمية عبر "تويتر" مؤخراً.

هل للقاحات فيروس كورونا علاقة بالعقم؟

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️ #ScienceIn5 https://t.co/0Kudbr2ZmK

وأكدت أوبراين أن لقاحات كورونا لا يمكن أن تسبب العقم، وقالت: "هذه إشاعة ارتبطت بالعديد من اللقاحات المختلفة، ولا صحة لهذه الشائعة، ولا يوجد لقاح يسبب العقم".

هل يستطيع لقاح "كوفيد-19" تغيير حمضنا النووي؟

وذكرت أوبراين وجود لقاحين حالياً يشار إليهما بلقاحات "mRNA"، وقالت: "ليست هناك طريقة يمكن أن يتحول فيها mRNA إلى حمض نووي"، كما أنها أشارت إلى أن الـ"mRNA" لا يستطيع تغيير الحمض النووي للخلايا البشرية.

وأوضحت أوبراين أن الـ"mRNA" عبارة عن تعليمات يستخدمها الجسم لصنع بروتين معين.

وتُطَور معظم اللقاحات عن طريق منح بروتين، أو جزء صغير من الجرثومة التي نحاول التحصين ضدها.

هل المواد الكيميائية في لقاحات كورونا ضارة؟

وتتمحور شائعات أخرى عن لقاحات كورونا حول تسبب المواد الكيميائية فيها بالضرر لمن يتلقاها.

ورداً على هذه الإشاعة، قالت أوبراين: "اللقاحات التي لدينا آمنة".

وأضافت أن جميع المكونات المستخدمة في اللقاحات تخضع لاختبارات مشددة، للتأكد من أن كل ما فيها، وفي الجرعات المحددة، آمنة للبشر، لافتة إلى أن عملية تصنيع اللقاح تخضع للإشراف المستمر لضمان تمتع كل عنصر في اللقاح بأعلى مستويات من الجودة.