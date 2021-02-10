البحرين تمنح لقاح سبوتنيك في الروسي موافقة الاستخدام في حالات الطارئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وسائل الإعلام الحكومية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن البحرين وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك – في - Sputnik V الروسي، لإضافته إلى قائمة اللقاحات المصرح بها لمكافحة فيروس كورونا.

وأصبحت البحرين الدولة رقم 24 التي تستخدم لقاح روسي الصنع، حسبما ذكر صندوق الدفاع الإقليمي في بيان صحفي الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنه تم الإبلاغ عن 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 108,420 حالة منذ بداية الوباء.

وتم الإبلاغ عن أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة مما يرفع إجمالي الوفيات في البحرين إلى 387 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

وأصبح لقاح سبوتنيك في رابع عقار مُعتمد للاستخدام في حالات الطوارئ في البحرين. وتتوفر لقاحات سينوفارم وفايزر - بيونتيك وأكسفورد – أسترازينيكا بالفعل للاختيار من بينها في الدولة الخليجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية البحرينية.