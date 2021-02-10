هل تمنعكم الحساسية من أخذ لقاح كورونا؟ مجلس الصحة الخليجي يجيب

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هل تمنع الحساسية من أخذ لقاح فيروس كورونا؟ مجلس الصحة الخليجي يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع ظهور بعض التقارير التي سلطت الضوء على أشخاص تعرضوا لرد فعل تحسسي بعد تلقي لقاحات كورونا، إليك بعض النصائح في حال معاناتك، أو أي شخص تعرفه، من أنواع معينة من الحساسية.

وفي تغريدة على "تويتر"، شارك مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ما يجب على المصابين بأنواع معينة من الحساسيات القيام به، عندما يأتي الأمر لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المجلس أن الحساسية لا تمنع أخذ لقاح "كوفيد-19".

ويمكن للمصابين بالربو، أو حساسية الصدر، والأفراد الذين يعانون من حساسية الجلد، أو الإكزيما، تلقي لقاح كورونا.

وإلى جانب ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية طعام أو دواء تظهر على شكل احمرار في الجلد وحكة، تلقي اللقاح أيضاً.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية طعام أو دواء شديدة تتسبب في هبوط الضغط، أو ضيق في التنفس، فيمكنهم أخذ اللقاح تحت إشراف طبي، وبالتنسيق مع مقدم الخدمة في البلاد، وفقاً لما ذكره المجلس.

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