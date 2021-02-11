رجل يُشخص بفيروس كورونا بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعته الثانية من اللقاح

لماذا تتخلف الولايات المتحدة عن الدول الأخرى في تتبع سلالات جديدة من فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأربعاء، إنه يمكنك تخطي الحجر الصحي عند تعرضك لشخص مصاب إذا تلقيت جرعتين من لقاح "فايزر - بيو إن تك" أو لقاح "مودرنا".

وبحسب تحديث إرشادات مركز السيطرة على الأمراض، لا يعني ذلك أنه يجب التوقف عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في صفحة الإرشادات حول التطعيم، عبر الإنترنت: "لن يُطلب من الأشخاص الملقحين بالكامل، والذين يستوفون المعايير، تطبيق تعليمات الحجر الصحي بعد التعرض لشخص مصاب بكوفيد-19".

ما هي المعايير التي يجب أن تُستوفى أولاً؟

من المهم أن تحصل على جرعتين من اللقاح، ومرور حوالي أسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية، حتى تستطيع بناء مناعة كاملة ضد فيروس كورونا.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن مدة استمرار المناعة التي يوفرها لقاح كورونا لا تزال غير معروفة. لذلك، يجب الخضوع لحجر صحي عند التعرض لشخص مصاب، إذا مضى على جرعتك الأخيرة من اللقاح أكثر من 3 أشهر.

وأضاف أنه يجب أيضاً الالتزام بالحجر الصحي عند ظهور الأعراض.

ومن المهم أن يراقب الملقحون أعراضهم لمدة 14 يوماً بعد تعرضهم لشخص مصاب، على حد قول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت المراكز الأمريكية على أهمية اتباع الأشخاص جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الفيروس، لأنه لا يزال بإمكان الملقحين نقل كورونا للآخرين، بسبب تواجد الفيروس في الأنف والحلق.

لذلك، ينبغي على الأشخاص الذين تم تلقيحهم الاستمرار في اتباع الإرشادات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين، مثل ارتداء قناع الوجه، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام، وتجنب الأماكن ذات التهوية السيئة، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وغسل اليدين كثيراً.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن اللقاحات تمنع الأمراض المصحوبة بأعراض، لكنها لم تثبت مدى فعاليتها في منع الأمراض غير المصحوبة بأعراض.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض: "كاستثناء من الإرشادات المذكورة أعلاه حول عدم إلزام الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا بالحجر الصحي، يجب أن يخضع نزلاء المستشفى إلى الحجر الصحي بعد تعرضهم لشخص مصاب أو تُشتبه إصابته بكورونا.. ويجب رعاية زوار المستشفى من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة".

والسبب هو عدم وضوح مدى فعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين يتم علاجهم في المستشفى.

ورغم أنها فكرة غير محببة، ولكن يمكن لمرافق الرعاية الصحية التنازل عن الحجر الصحي لنزلاء المستشفى الذين تم تطعيمهم كاستراتيجية للتخفيف من المشكلات الحرجة، مثل نقص المساحة أو الموظفين أو معدات الوقاية الشخصية لرعاية المرضى المعرضين.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكن اتخاذ هذه القرارات بالتشاور مع مسؤولي الصحة العامة وخبراء مكافحة العدوى.