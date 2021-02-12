كيف تقول "أحبك" في عيد الحب وسط تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المسافة قد تجعل القلب أكثر ولعاً، لكنها تجعلك أيضاً أكثر أماناً، وفقاً لأحدث الإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويمكنك إرسال الورود أو الشوكولاتة أو رسائل الحب عبر البريد، لكن تجنب التخطيط لأي أنشطة شخصية في عيد الحب مع أشخاص خارج أسرتك.

وتقول إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الطريقة الأكثر أماناً للاحتفال بالمناسبة، هي قضاء وقتك مع الأشخاص الذين تعيش معهم أو الاحتفال عبر الإنترنت مع أحبائك.

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون التعبير عن حبهم لمن هم خارج الأسرة، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالاحتفال في الهواء الطلق.

وحذرت المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة زائرة في كلية معهد "ميلكن" للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، من أي تجمع داخلي مع أشخاص لا تعيش معهم في المنزل ذاته.

وأوضحت أنه يمكن زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا عند "إقامة حفل عشاء داخلي مع أصدقاء ليسوا جزءاً من الأسرة أو الذهاب إلى مطعم مزدحم".

وأضافت أنه "لا يوجد خطر حقيقي في إرسال بطاقات أو مواد صالحة للأكل لأفراد آخرين".

هل ما زلت محتاراً حول كيفية الاحتفال بعيد الحب؟

غالباً ما تندرج الطريقة التي يعبر بها الناس عن الحب تحت خمس لغات، وفقًا للمؤلف غاري تشابمان، وهي الأقوال، والأفعال، وتلقي الهدايا، وقضاء الوقت مع شريكك، واللمسة الجسدية.

وفيما يلي بعض الأفكار حول كيفية الاحتفال بأمان في عيد الحب بناءً على هذه اللغات.

الأقوال

اكتب رسالة بخط اليد إلى شخص ما، قد تكون رسالة حب رومانسية لشريك حياتك أو رسالة تخبر فيها أحدهم أنك تفكر فيه

سجل رسالة صوتية تمدح فيه أحد الأشخاص، ما يسنح لهم إعادة سماع رسالتك عند اشتياقهم إليك

الأفعال

يمكنك إعداد وجبة فطور لعائلتك، أو إرسال الطعام لمن هم خارج أسرتك

قم بإنشاء قائمة بأغاني تذكرك بالشخص الذي تريد الاحتفال معه

تلقي الهدايا

أرسل إلى شخص ما طعامه المفضل، ويمكنك أيضاً أن تفكر في إرسال الحلوى

أرسل صندوقاً مليئاً بالهدايا والقطع التي تذكرك بالشخص الذي ترغب بالاحتفال معه

قضاء الوقت مع شريكك

اختر وصفة طعام جديدة حتى تقوم بطهيها مع شريكك عبر مكالمة "زووم"

استمتع مع الشريك بليلة خاصة تمارسان فيها الرسم وتتناولان الطعام معاً عبر تطبيق "زووم"

اللمسة الجسدية