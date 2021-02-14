تحذير من الإصابة بمرض الليستيريا بعد تناول هذه الأنواع من الأجبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على التحقيق في تفشي مرض الليستيريا بعدد من الولايات الأمريكية، والذي يرتبط بالأجبان الطازجة والطرية، مثل جبن "كيزو فريسكو"، و"كيزو بلانكو"، و"كيزو بانيلا".

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء ومسؤولي الولاية، ربما تكون هذه الأجبان مصدراً محتملاً لتفشي المرض الذي أدى إلى دخول 7 أشخاص إلى مستشفيات في كونيتيكت، وماريلند، ونيويورك، وفرجينيا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض في بيان صحفي يوم الجمعة: "يجب على الأشخاص غير المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد التأكد من أن الأجبان الطرية والطازجة المحضرة على الطريقة الإسبانية تحتوي على ملصقات تقول: مصنوع من الحليب المبستر".

وأوضحت المراكز الأمريكية أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الليستيريا الشديد، مثل الحوامل أو من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يحتاجون إلى تجنب هذه المنتجات من الأجبان.

وقالت: "لا تتناول أي جبن طري وطازج محضر على الطريقة الإسبانية (مثل فريسكو كيزو، وكيزو بلانكو، وكيزو بانيلا)، حتى نحدد النوع أو العلامة التجارية التي تجعل الناس مرضى".

ويمكن أن يسبب مرض الليستيريا أعراض التسمم الغذائي الشائعة، مثل الغثيان والإسهال.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "عادة ما تعاني الحوامل من الحمى، والتعب، وألم العضلات. ورغم ذلك، يمكن أن تؤدي عدوى الليستيريا أثناء الحمل إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو الولادة المبكرة، أو العدوى التي تهدد حياة المولود".

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الأشخاص الآخرين قد يعانون من الصداع، وتصلب الرقبة، والارتباك، وفقدان التوازن، والتشنجات، بالإضافة إلى الحمى، وآلام العضلات.

وقالت: "اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك أي أعراض لمرض الليستيريا الحاد بعد تناول الجبن الطازج والطري المحضر على الطريقة الإسبانية".