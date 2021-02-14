الصحة السعودية تكشف عن أرقام "صادمة" حول تسوس الأسنان بالمملكة

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
وزارة الصحة السعودية تكشف عن أرقام صادمة عن الأسنان في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--التسوس عبارة عن فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية.

وعندما تعثر البكتيريا على الكربوهيدرات والسكريات على الأسنان، فهي تتغذى عليها وتنتج  تلك الأحماض، وتلتصق بالسن وتكوّن طبقة تُدعى البلاك خلال 20 دقيقة من تناول الطعام. 

وفي حال عدم تنظيف هذه الطبقة، فهي تتحول إلى تسوسات تكبر حتى تصل إلى عصب السن.

وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم.

وبلغت نسبة الإصابة بتسوس الأسنان أكثر من نسبة 93% لأطفال المدارس، وفقاً لما ذكره مقطع فيديو نشره حساب "عش بصحة" عبر "تويتر"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية.

ويعاني 9 من 10 أطفال من حالات التسوس في الأٍنان. 

ولا ينظف 80% من الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أعوام أسنانهم بانتظام.

قد يهمك أيضاً

أطباء يلاحظون تزايد الأسنان المتشققة نتيجة القلق بظل كورونا

ويمكن الوقاية من تسوس الأسنان بنسبة 100%، وفقاً للفيديو.

ولتجنب التسوس، يجب تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل.

وإلى جانب ذلك، يجب الحرص على تنظيف اللسان، واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصل إليها الفرشاة، كما يجب زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوسات في مرحلة بدايتها.

ويجب على المرء أيضاً تناول غذاء متوازن، وتقليل السكريات والكربوهيدرات لحماية الأسنان.

قد يهمك أيضاً

هل تستخدم الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانك؟ عليك أن تتوقف عن ذلك الآن

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.