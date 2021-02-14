الصحة السعودية تكشف عن أرقام "صادمة" حول تسوس الأسنان بالمملكة

الأحد ،

نشر الأحد ، 14 فبراير / شباط 2021

بحالة واحدة فقط..يمكنك زيارة طبيب الأسنان في ظل جائحة فيروس كورونا..ما هي؟

هل تعلم أن ممارسة الرياضة لها أضرار سلبية على أسنانك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--التسوس عبارة عن فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية.

وعندما تعثر البكتيريا على الكربوهيدرات والسكريات على الأسنان، فهي تتغذى عليها وتنتج تلك الأحماض، وتلتصق بالسن وتكوّن طبقة تُدعى البلاك خلال 20 دقيقة من تناول الطعام.

وفي حال عدم تنظيف هذه الطبقة، فهي تتحول إلى تسوسات تكبر حتى تصل إلى عصب السن.

وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان في العالم.

وبلغت نسبة الإصابة بتسوس الأسنان أكثر من نسبة 93% لأطفال المدارس، وفقاً لما ذكره مقطع فيديو نشره حساب "عش بصحة" عبر "تويتر"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية.

ويعاني 9 من 10 أطفال من حالات التسوس في الأٍنان.

ولا ينظف 80% من الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أعوام أسنانهم بانتظام.

أرقام صادمة حول الأسنان في السعودية❗️ كيف تُساهم في تغييرها⁉️ #اليوم_العالمي_لألم_الأسنان #عش_بصحة https://t.co/YjeNVHf4ln

ويمكن الوقاية من تسوس الأسنان بنسبة 100%، وفقاً للفيديو.

ولتجنب التسوس، يجب تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين في اليوم على الأقل.

وإلى جانب ذلك، يجب الحرص على تنظيف اللسان، واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصل إليها الفرشاة، كما يجب زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر للكشف عن أي تسوسات في مرحلة بدايتها.

ويجب على المرء أيضاً تناول غذاء متوازن، وتقليل السكريات والكربوهيدرات لحماية الأسنان.